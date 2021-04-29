Нур-Султан, , 10:19 — REGNUM Правительство Казахстана продлило работу прививочных пунктов до полуночи. Об этом 29 апреля заявил заместитель акима (главы) Нур-Султана Бахтияр Макен во время круглого стола по вопросам вакцинации, сообщает агентство «Казинформ».

"Принято решение о продлении работы этих пунктов до 24:00», — сказал Макен. По его словам, решение принято 29 апреля на заседании правительства. Он добавил, что количество прививочных пунктов в Нур-Султане увеличено с 50 до 100.

Отметим, по состоянию на 29 апреля первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 1,093 млн человек, второй компонент — 225 095.

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