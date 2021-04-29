Ижевск, , 10:19 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Сюмсинского района по ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений») и ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что молодой человек в одном из классов образовательного учреждения увидел на столе мобильный телефон педагога. Подросток взял телефон, зашел на страницу преподавателя в одной из социальных сетей, прочитал личную переписку, отправил от имени педагога оскорбительное сообщение одному из пользователей. Статус владельца страницы он изменил на нецензурный.

В рамках расследования были допрошена одноклассники обвиняемого и преподаватели учреждения. Вину в совершенном деянии подросток полностью признал.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего костромича, обвиняемого в шантаже подростков. В 2016—2018 годах житель региона вёл переписку с 25 несовершеннолетними девушками из разных регионов России, двоим из которых было менее 12 лет. Путём уговоров обвиняемый получал от потерпевших интимные фотоснимки, которые затем угрожал распространить в социальных сетях.

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