Красноармейский район, Саратовская область, , 10:21 — REGNUM На трассе в Саратовской области 29 апреля опрокинулся нефтевоз. Движение на магистрали перекрыли, сообщает РИА Новости.

Площадь разлива нефтепродуктов составила 350 кв. метров. Авария произошла в Красноармейском районе области на 361-км федеральной автодороги Р-228 (Сызрань-Саратов-Волгоград).

«Опрокинулся нефтевоз, произошел разлив пяти кубических метров на площади 350 квадратных метров без возгорания», — цитирует источник РИА Новости. По его данным, пострадавших нет, угроза попадания нефтепродуктов в водоемы отсутствует. Движение на участке трассы перекрыто.

В настоящее время проводятся работы по подъему нефтевоза.

ИА REGNUM ранее сообщало, 1 апреля на Сахалине на 61 км автодороги Углегорск-аэропорт Шахтерск-Бошняково перевернулся бензовоз, в котором находилось 20 кубов топлива.

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