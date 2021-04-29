Киев, 29 апреля 2021, 10:22 — REGNUM Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен резко отреагировала на неонацистский марш в Киеве, посвящённый дивизии СС «Галичина». Сообщение посла опубликовано 28 апреля на её странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что подаст заявление в полицию по поводу нацистского приветствия, публично продемонстрированным одним из участников марша.
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