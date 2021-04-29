Петропавловск-Камчатский, , 10:23 — REGNUM В охране пунктов базирования кораблей, судов и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке примет участие третий новейший противодиверсионный катер проекта 21 980 «Грачонок». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«Соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) пополнилось ещё одним новейшим противодиверсионным катером проекта «Грачонок», — говорится в сообщении.

Оснащённый этими катерами отряд по борьбе с диверсионными силами и средствами ОКВС уже несколько лет обеспечивает надёжную охрану объектов ВМФ России. Отмечается, что катера проекта «Грачонок» «отлично зарекомендовали себя в сложных погодных условиях региона».

Прибывший на Камчатку катер построили на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. «Грачонок», предназначенный для борьбы с подводными диверсионными силами противника и обеспечения действий собственных боевых пловцов, оснащён современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарии прошла церемония закладки корпуса тринадцатого по счёту противодиверсионного катера специального назначения проекта 21 980.

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