Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Инсайдер Ник Бэйкер заявил, что в разработке находится видеоигра по телесериалу «Мандалорец». Об этом сообщил портал ComicBook.

Об игре пока нет никакой информации, кроме того, что она, вероятно, выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Кто занимается её разработкой также неизвестно.

Напомним, что «Мандалорец» — это приключенческий телесериал, события которого разворачиваются во вселенной киносаги «Звёздные войны». Он рассказывает о похождениях профессионального охотника за головами.

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