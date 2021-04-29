Новосибирск, , 10:18 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 29 апреля, скончался начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Андрей Маерчук. Об этом «НГС Новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Андрей Маерчук родился в 1971 году в Красноярске. Службу в органах внутренних дел он начал в ГАИ Свердловского района Красноярска.

В апреле 2019 года он был назначен начальником УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. На этом посту Маерчук сменил Сергея Штельмаха, отправленного в отставку осенью 2018 года.

По информации источника «Сиб.фм» в правоохранительных органах, полицейский скончался спустя две недели после заражения коронавирусом.