Барнаул, , 10:17 — REGNUM Туризм Алтайского края в 2020 году из-за пандемии стал одной из самых пострадавших отраслей. При первой возможности работу туробъектов возобновляли. Об этом 29 апреля заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём ежегодном отчёте перед парламентом. Его слова цитирует официальный телеграм-канал правительства края.

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По оценке главы региона, совместная работа по поддержке туротрасли, информированию о туристическом потенциале края дала результат:

«В 2020 году Алтайский край вошёл в число 10 якорных туристических регионов, определенных Федеральным агентством по туризму для популяризации отдыха в России. Также мы сохранили 6 место в национальном туристическом рейтинге. <…> На территории инвестплощадки «Белокуриха горная» <…> начато строительство автодороги к горнолыжному комплексу, построены сети газоснабжения».

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией не сказалось на стоимости отдыха в Горном Алтае. Цены на проживание на отдельных базах и так достигли своего максимума: самые комфортабельные апартаменты уже раскуплены, стоимость проживания в отдельных отелях поднялась на 80−90%.

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