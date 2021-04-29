Москва, , 10:16 — REGNUM Речь президента США Джо Байдена опять производит двойственное ощущение — ощущение раскола в американских мозгах, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Когда одну их часть формирует здравый смысл и понимание безальтернативности коррекции американской внешней политики, заведшей мир в многочисленные тупики. Но когда другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом американской демократии и лидирующих позиций США в мире», — рассуждает сенатор в Facebook.

По его мнению, этот направленный вовне радикализм «вполне может быть так же сравним с терроризмом, захватывающим сознание людей, как и внутренние действия расистов в США, громящих памятники и захватывающих музеи».

«И в том, и в другом случае — вне зависимости от их политических убеждений и расовой принадлежности», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден в первом обращении к Конгрессу заявил, что главная террористическая угроза США исходит от белых расистов изнутри страны.

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