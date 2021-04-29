Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет житель Иркутска, обвиняемый в угоне автомобиля и наезде на двух подростков со смертельным исходом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 38-летний мужчина в феврале 2021 года приехал в Улан-Удэ к родственнице. Здесь он практически ежедневно распивал спиртное, пока 23 февраля не нашёл ключи от гаража, в котором находился Lexus хозяина квартиры. Угнав машину показаться, в районе железнодорожного вокзала обвиняемый проехал на красный сигнал светофора и сбил двух подростков — брата с сестрой. После ДТП мужчина скрылся, бросив повреждённый автомобиль.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемого в гибели двух подростков в Бурятии отправили под стражу