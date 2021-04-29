Тбилиси, , 10:17 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 29 024 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1433 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 29 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 308 834 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 289 976 победили инфекцию, в том числе 1160 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4095 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 3765 пациентов, в оборудованных гостиницах — 718. На карантине находятся 217 человек.

Согласно официальным данным на 28 апреля, в Грузии в результате 29 487 исследований выявили 1551 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 878 человек.

Стоит отметить, что в Грузии началась третья волна пандемии. По прогнозу экспертов минздрава, её пик будет в течение первых двух недель мая.

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