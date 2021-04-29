Ярославль, 29 апреля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. За работу во время пандемии врачи Ярославской области получили дополнительные стимулирующие выплаты на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом во время ежегодного отчёта в Ярославской областной думе заявил губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четверть от этой суммы были выплачены из бюджета Ярославской области, остальное — из федерального бюджета.