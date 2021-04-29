Москва, , 10:13 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в девяти российских городах 16 сторонников украинского неонацистского сообщества «МКУ», сообщили 29 апреля в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области.

Задержанные причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооружённых нападений на граждан. У них изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «МКУ».

Экстремисты получали с Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, «отрабатывали приёмы» на людях без определённого места жительства, а также сожгли копию Знамени Победы.

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