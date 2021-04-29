Москва, , 10:16 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года в России было продано на 26,4% больше дорожно-строительной и спецтехники, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 29 апреля сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По словам председателя Комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, генерального директора Volvo CE Russia Андрея Комова, на рынке спецтехники России сложилась уникальная ситуация, когда на рост продаж в этой сфере повлияли одновременно множество факторов.

«Одним из факторов является накопившийся за время пандемии отложенный спрос. Так же все больше проявляется дефицит машин ввиду проблем у всех производителей с компонентами, логистикой и другими последствиями все еще продолжающейся пандемии. Ну и наконец ажиотажная составляющая от Минпромторга: рынок испуган инициативой многократного увеличения утильсбора на все подряд, что привело практически к панической скупке складских машин», — отметил Комов.

Он также отметил, что в случае увеличения утильсбора ожидается снижение продаж на рынке спецтехники.

Всего, по данным ассоциации, с начала 2021 года по март включительно было реализовано 3,7 тыс. машин на авторынке дорожно-строительной и спецтехники в России (учитывают данные импортеров и представляют около 80% сегмента). Отмечается, что за первый квартал 2020 года продажи спецтехники по сравнению с таким же периодом 2019 года увеличились на 8%.

Напомним, в России в феврале и в марте 2021 года выросли продажи автомобилей сегмента LCV (легкие коммерческие машины) на 12,3%, до 8,4 тыс. экземпляров.

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