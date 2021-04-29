Ростов-на-Дону, , 10:12 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал приблизительное число пострадавших в результате экстренной ситуации, которая сложилась на рынках, в течение многих лет работающих на окраине Ростова-на-Дону.

«Полторы тысячи предпринимателей в Ростове-на-Дону оказались заложниками ситуации, вызванной чужими нарушениями и прегрешениями. Рынки «Атлант», «Алмаз», «Колхозный» и «Классик» на границе города и Аксайского района в одночасье закрыты. Правоохранители оспаривают владение теми землями, на которых эти рынки расположены. Против владельцев возбуждены уголовные дела. Это отдельный вопрос, и касаться его мы не будем. Но вот многолетняя работа сотен предпринимателей на этой земле, которой они лишились буквально за минуту, судьба их семей и наёмных работников — это уже не уголовная тематика, а самая что ни на есть социальная. И местная власть обязана проявить к ней самое пристальное внимание», — написал Титов в Facebook.

Федеральный бизнес-омбудсмен подчеркнул, что свободных площадей под рынок в Ростове-на-Дону немного. При этом торговцев лишили доступа к товару.

«Эти предприниматели, которые годами платили аренду, которые вкладывались в строительство павильонов и кирпичных зданий, они что, преступники? Почему с ними обращаются настолько жёстко? Нет даже решения суда о демонтаже объектов, есть просто чьё-то волевое решение, которое обрушилось ни в чём не повинным людям буквально на головы», — считает Борис Титов.

По его словам, подследственные владельцы рынков уже не получат от торговли доходов, в связи с чем необходимо сохранить торговлю на прежних местах, независимо то того, кому принадлежит земля. В ином случаев власти могут спровоцировать очень острый локальный конфликт.

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