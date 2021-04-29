Ярославль, , 10:12 — REGNUM Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения предыдущих инстанций по иску акционера АО «Кредпромбанк» Татьяны Даниловой, которая пыталась признать приказ Центробанка РФ об отзыве лицензии недействительным. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Окружной суд уточнил, что «доводы кассационной жалобы о нарушении судами норм материального права судебной коллегией суда кассационной инстанции отклоняются, поскольку основаны на неверном толковании этих норм».

Напомним, лицензии банк, который был на 344-м месте по размеру активов в РФ, лишился 22 ноября 2019 года. Бывший глава правления Владимир Симонов и акционер Татьяна Данилова (доля — 44,3%) пытались оспорить решение регулятора, но и первая, и апелляционная инстанции отказали им. Касационный суд также подтвердил решение ЦБ РФ. В отношении АО на сегодня введена принудительная ликвидация.

На февраль 2021 года у банка установлены долги перед 101 кредитором на общую сумму более 752 млн рублей.