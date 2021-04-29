Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Правоохранительные органы проверяли все 72 станции Петербургского метрополитена во второй день рабочей поездки президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург. Сообщение о якобы готовящемся теракте поступило ранним утром 28 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщил 29 апреля источник в оперативных службах.

«Письмо о минировании подземки поступило на электронную почту», — уточнил собеседник агентства.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», в сообщении говорилось, что «на этой неделе во время прибытия Владимира Путина в Санкт-Петербург террористы взорвут бомбу в метро, 14:10».

Злоумышленника, приславшего письмо о «заминировании», уже задержали. В отношении 34-летнего жителя Колпино возбуждено уголовное дело. В квартире у подозреваемого обнаружили корпус учебной гранаты, компьютер и мобильный телефон. Его ожидает психиатрическая экспертиза.

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