Соледар, ДНР, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 29 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направления ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм, а также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что украинская сторона проигнорировала просьбы прекратить обстрелы, заявив, что перемирие ею соблюдается.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — добавили в СЦКК.

Напомним, утром, 29 апреля, украинские силовики обстреляли окраину города Ясиноватая из миномётов и гаубиц.

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