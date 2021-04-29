Соледар, ДНР, 29 апреля 2021, 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 16 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 29 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком и мариупольском направления ВСУ выпустили шесть мин калибра 120 мм, а также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.
В представительстве отметили, что украинская сторона проигнорировала просьбы прекратить обстрелы, заявив, что перемирие ею соблюдается.
Напомним, утром, 29 апреля, украинские силовики обстреляли окраину города Ясиноватая из миномётов и гаубиц.
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