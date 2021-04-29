Барнаул, , 10:11 — REGNUM Несмотря на пандемию, малый и средний бизнес Алтайского края в 2020 году выстоял. Об этом 29 апреля заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём ежегодном отчёте перед парламентом. Его слова цитирует официальный телеграм-канал правительства края.

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Также глава региона рассказал, какие меры господдержки были предоставлены малому и среднему предпринимательству:

«Расширен доступ к заемным ресурсам: капвложения достигли 2,4 млрд рублей. Малыми и средними предприятиями создано более 600 рабочих мест. 200 предпринимателей воспользовались субсидиями на покупку современного оборудования — на сумму более 300 млн рублей. При поддержке государства вырос экспорт алтайской продукции: 100 компаний заключили контракты на сумму более 8,5 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2020 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко сравнил просящий помощи к кризис алтайский бизнес с гостем, который ещё и товарища своего привёл.

«Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счёт средств краевого бюджета оказать помощь, мы, конечно, оказываемся в ситуации такого человека, которого пригласили в гости, а он ещё своего товарища привёл с собой. В конечном итоге у нас на то, что мы запланировали сделать, денег не хватает — половины, а мы должны взять ещё какие-то обязательства на себя», — заявлял глава края.

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