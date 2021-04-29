Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Американский президент Джо Байден 28 апреля впервые выступил с официальным обращением к Конгрессу США. Пользователи социальной сети Twitter активно обсуждают его речь.

Количество упоминаний Байдена в Twitter достигло 1,5 млн. Пользователи соцсети высказывают различные мнения по поводу его заявления Конгрессу.

«Я знаю, что его выбрали немногие. Я знаю, что он должен был быть лидером переходного периода. Но тихо, быстро и незаметно Джо Байден может стать одним из величайших наших президентов за всю историю», — предполагает Bryan Behar.

«Я не сомневаюсь, что Джо Байден — худший президент в истории США», — считает Brigitte Gabriel.

«Байден сегодня был великолепен», — написал Michael McFaul.

«И сказка получила новое название: «Байден в стране чудес» — прокомментировала Mary Agnes.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём официальном обращении к обеим палатам Конгресса президент Джо Байден заявил, что в США не намерены усиливать напряженность в отношениях с Россией. «Что касается России, я ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — сказал он.

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