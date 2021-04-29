Москва, , 10:10 — REGNUM Росрыболовство получило полномочия по выдаче заключений на экспорт яиц (цист) артемий, сообщает 29 апреля сайт правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что решение принято по просьбе бизнеса. Ранее полномочия были определены не вполне чётко, и компании сталкивались с трудностями.

На основании разрешительных документов от Росрыболовства специальную лицензию на экспорт оформит Минпромторг.

«Артемия — ракообразное, обитающее в солёных озёрах. Её яйца (цисты) используются в кормах для птиц, при разведении мальков различных рыб, а также в качестве биоудобрения в садоводстве и растениеводстве», — пояснили в правительстве.