Мумбаи, Индия, , 10:13 — REGNUM Решение о продлении до 15 мая на территории индийского штата Махараштра карантина, связанного с пандемией коронавируса, приняли власти данного региона Индии. Об этом 29 апреля сообщает The Times of India.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«В среду кабинет министров единогласно решил продлить карантинные ограничения в Махараштре еще на две недели, то есть с 1 по 15 мая», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава минздрава штата Раджеш Топе заявил, что решение о продлении карантинных ограничений было принято властями Махараштры единогласно.

При этом за минувшие 24 часа на территории региона было зарегистрировано 985 скончавшихся от COVID-19 и это стало наибольшим числом за все время эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 379,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.