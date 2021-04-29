Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM К актёрскому составу супергеройского телесериала «Титаны» присоединился Винсент Картайзер — он исполнит роль суперзлодея по имени Пугало. Об этом сообщается 29 апреля в официальном Twitter-аккаунте шоу.

https://twitter.com/DCTitans/status/1387525114057478144

Пугало появится в третьем сезоне сериала. По сюжету, он будет одним из заключенных психлечебницы «Аркхэм» и консультантом полиции Готэма.

Напомним, что третий сезон «Титанов» будет выходить на сервисе HBO Max. Шоу дебютировало на DC Universe, однако вскоре платформа была закрыта.

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