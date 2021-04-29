Москва, , 10:08 — REGNUM С 4 по 7 мая, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими днями, решили трудиться 48% предприятий и организаций в России, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru

Чаще всего трудится между майскими праздниками намерены банки (73%), производственные предприятия (53%), сфера услуг (52%) и компании со штатом 100−1000 человек (60%).

Сотрудники 26% компаний не будут работать 4−7 мая. Еще 26% работодателей пока не приняли решение. Большая часть компаний, которые уйдут на майские каникулы, среди малого бизнеса (32%).

Опрос проведён 24−28 апреля 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 106 населенных пунктах во всех все округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России дни с 1 по 11 мая будут нерабочими, соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин.

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