Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:18 — REGNUM Бывшему начальнику исправительной колонии № 12 (Нижний Тагил, Свердловская область) Игорю Панкратову дали пять лет колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Экс-руководитель признан виновным в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.159) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). Также гражданин лишён звания полковника внутренней службы, с Панкратова взыщут более 2 млн рублей в счёт колонии.

По версии следствия, обвиняемый сформировал план хищений вместе со своим заместителем. Всего было похищено около 2,5 млн рублей. Были организованы закупки плат управления для сварочных аппаратов, а контракты заключались со знакомым предпринимателем. Фактически товар не поставлялся. Имелась и другая схема: через организацию по скупке металлолома колония поставляла списанное имущество в меньшем объеме, чем поступало по факту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело о коррупции завели на начальника исправительной колонии № 46 в Невьянске (Свердловская область).

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