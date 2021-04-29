Якутск, , 10:15 — REGNUM В Якутске на площади Победы группа подростков 29 апреля потушила Вечный огонь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

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Сигнал о вандализме поступил в полицию, ориентировку с приметами молодых людей разослали по всем автопатрулям.

«Сотрудники Росгвардии отдела вневедомственной охраны получили сообщение из дежурной части, в считанные минуты наряд группы задержания прибыл к месту происшествия. Задержаны подходящие под описание подозреваемые. Их доставили в дежурную часть МВД для дальнейшего разбирательства», — пояснили в Росгвардии.

Подростки признались, что затушили Вечный огонь снегом.

Стоит отметить, что это уже не первый случай в Якутске такого «развлечения» у детей. Ранее маленькая девочка лопаткой закидал пламя огня, при этом её мать стояла рядом и разговаривала по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае вынесен приговор подростку, позволившему себе танцы на мемориале «Вечный огонь» в селе Донском Труновского района. Суд признал 16-летнего парня виновным в осквернении мест захоронения и назначил наказание в виде 80 часов исправительных работ.