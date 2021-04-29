Ярославль, , 10:05 — REGNUM В Ярославле в День Победы на Советской площади пройдёт шествие военной техники. Об этом рассказал губернатор Ярославской области.

9 мая в Ярославле Yarregion.ru

«В этом году планируем торжественное шествие частей Ярославского территориального гарнизона и показ военной техники, посвященные 76-й годовщине Победы. Во главе шествия по традиции поедут в том числе легендарный танк Т-34, автомобили проекта «Машины Победы» и прославленные минометы «Катюша», — написал Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Также в честь Дня Победы в Ярославле пройдёт всероссийская онлайн-акция «Зеркало истории». Концерты будут организованы во дворах.

В 2020 году мероприятия на 9 мая были отменены из-за пандемии.