Уфа, , 10:08 — REGNUM Временные посты спасателей были выставлены в пяти местах на реках Башкирии. Об этом 29 апреля сообщил первый заместитель председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на брифинге, посвященному противопаводковой ситуации в регионе.

Первов сообщил, что это делается для того, чтобы заблаговременно предупредить туристов об опасностях при сплаве по горным рекам. Спасатели выставляют плакат в наиболее опасной точке, на котором сообщается о том, что туристам нужно подойти к сотрудникам спасательного ведомства и получить информацию об опасностях на маршруте и рекомендации по прохождению опасного участка. Спасатели также смотрят на снаряжение команды.

Первов также отметил, что многие туристы пренебрегают требованиями безопасности, особенно в летний период. Многие выходят на маршрут совершенно не подготовленными: без спасательных жилетов и гидрокостюмов.

Он отметил, что за минувшие 10 лет были зафиксированы 34 случая с туристами, в том числе 12 человек погибли.

Кирилл Первов сообщил о гибели туриста 1 мая 2020 года, который сплавлялся по реке на надувном каяке. По его словам, мужчина не стал регистрироваться в спасательной службе и отправился на сплав один на надувном каяке: это категорически запрещается. Туристы нашли его каяк и сообщили об этом спасателям. На следующий день тело мужчины было обнаружено ниже по течению реки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии водолазы обнаружили тело утонувшего в озере рыбака.