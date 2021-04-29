Рязань, , 10:08 — REGNUM Против повышения стоимости проезда в общественном транспорте Рязани выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов. И подчеркнул, что не надо внедрять проекты развития транспортной сети за счёт жителей.

28 апреля в городской думе Рязани прошло совещание по проблемам городского транспорта областного центра. Сотрудники государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» разработали программу «Комплексное развитие общественного транспорта», разработанную для города Рязани. Проект, в числе прочего, предполагает введение электронного билета и единого тарифного меню ИТ-платформы управления системой общественного транспорта, запуск современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава, функционирование единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации.

Издание RZN.info уточняет, что для реализации проекта нужно 3,1 млрд рублей и, по словам разработчиков, большую часть этих средств можно получить, если повысить стоимость проезда, например, до 26 рублей за поездку.

«Посмотрел, что пишут по итогам обсуждения концепции комплексного развития общественного транспорта областного центра и хочу обратиться к разработчикам. Уважаемые коллеги! Не нужно пытаться внедрять проекты за счёт жителей. Вы сперва научитесь работать с тем, что есть. Смотрите экономику транспортных предприятий, ищите внутренние резервы. Повышать цены на проезд — мало того, что самый лёгкий путь, он ещё и неправильный! Прошу Евгения Беленецкого обратить на это внимание», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Реформу общественного транспорта Рязани планируют запустить летом 2022 года.