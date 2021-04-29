Обнинск, Калужская область, , 10:58 — REGNUM В Обнинске заключён под стражу 43-летний местный житель. Мужчина обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 16 апреля мужчина зашёл в подъезд вслед за потерпевшей, завёл её в лифт, поднялся на площадку, где совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Затем насильник запугал ребёнка и скрылся.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Злоумышленнику предъявлено обвинение по которому насильнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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