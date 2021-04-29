Пенза, , 10:06 — REGNUM В Пензе с 21 по 23 мая пройдет юбилейный X международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza — 2021. Об этом заявила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В этом году фестиваль организован на площадке киноконцертного зала «Пенза».

В программу грядущего фестиваля преимущественно вошли выступления российских музыкантов. Исключениями станут американский пианист венесуэльского происхождения Бенито Гонзалес, а также виртуозный кубинский саксофонист Карлос Энрике Эччаварриа.

Впервые в текущем году фестиваль, по словам организаторов, получил поддержку со стороны Фонда президентских грантов и предваряется театральным проектом «Джаз, я тебя люблю!», который будет представлен аудитории в международный день джаза — 30 апреля — и 1 мая на базе «Театра на обочине».

Первый день фестиваля откроет выступление эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» под управлением Юрия Белоногова. Затем на сцену выйдут еще пять джазовых коллективов.

22 мая выступит тромбон-фьюжн квинтета Сергея Долженкова и группа Eilenkrig Crew в сопровождении вокала певицы Асет Самраиловой.

Завершит программу международного фестиваля 23 мая выступления певца Сергея Манукяна и струнного ансамбля под управлением кинокомпозитора Дмитрия Селипанова.

ИА REGNUM напоминает, с 1 по 30 апреля в Тамбовской области проходит XXXIX Международный фестиваль имени С. В. Рахманинова. Концерты классической музыки организованы на разных площадках региона.

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