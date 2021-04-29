Ташкент, , 10:01 — REGNUM Власти Узбекистана планируют привлечь в 2021 году 1,7 млн иностранных туристов. Об этом 29 апреля сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

По его словам, экспорт туристических услуг по итогам года прогнозируется в объеме $370 млн. Абдухакимов отметил, что существенную долю в этой сумме занимает паломнический туризм.

Вице-премьер напомнил, что в Узбекистане насчитывается 784 объекта исламской культуры, 19 — христианской и восемь — буддийской. На развитие объектов паломничества в 2021 году планируется потратить 1,1 млрд сумов ($104 тыс.).

Кроме того, на продвижение туристического потенциала Узбекистана в зарубежных странах планируется направить 6 млрд сумов ($569 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Узбекистане создано министерство туризма и спорта. Новое ведомство учреждено на базе министерства физической культуры и спорта.