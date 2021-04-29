Горно-Алтайск, , 10:00 — REGNUM В столицу Республики Алтай 29 апреля прибыл первый рейс авиакомпании «Аэрофлот». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Горно-Алтайска.

Самолёт встретили традиционной водяной аркой, а также, как отмечается, отличной погодой, хлебом-солью и слаженной работой служб.

«Аэропорт Горно-Алтайск всегда открыт новым авиакомпаниям, новым направлениям», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчик объявил об открытии регулярных рейсов из Москвы в Горно-Алтайск 13 апреля. Самолёты первоначально будут летать из аэропорта «Шереметьево» семь раз в неделю. С июня их количество увеличится до десяти раз в неделю.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания «Аэрофлот» запускает рейсы из Москвы в Горно-Алтайск