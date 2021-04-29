Горно-Алтайск, 29 апреля 2021, 10:00 — REGNUM В столицу Республики Алтай 29 апреля прибыл первый рейс авиакомпании «Аэрофлот». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Горно-Алтайска.
Самолёт встретили традиционной водяной аркой, а также, как отмечается, отличной погодой, хлебом-солью и слаженной работой служб.
«Аэропорт Горно-Алтайск всегда открыт новым авиакомпаниям, новым направлениям», — отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчик объявил об открытии регулярных рейсов из Москвы в Горно-Алтайск 13 апреля. Самолёты первоначально будут летать из аэропорта «Шереметьево» семь раз в неделю. С июня их количество увеличится до десяти раз в неделю.
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