Барнаул, , 10:00 — REGNUM Многие объекты ЖКХ в Алтайском крае сегодня имеют высокий износ (более 65%). Проблема копилась не один десяток лет и требует значительных вложений. Об этом 29 апреля заявил губернатор региона Виктор Томенко в своём ежегодном отчёте перед парламентом. Его слова цитирует официальный телеграм-канал краевого правительства.

«За последние два года мы нарастили объем средств на капремонт, реконструкцию и модернизацию объектов тепло‑ и водоснабжения — с 1 млрд. рублей в 2017 году до 1,5 млрд рублей на протяжении двух последних лет. В 2020 году улучшена надежность теплоснабжения для практически 300 тыс. граждан в 32 населенных пунктах.

Знаковым событием прошлого года стало подписание с ПАО «Газпром» программы газификации края на следующую пятилетку», — отметил глава края.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение железобетонной трубы дымохода ТЭЦ-2 произошло вечером 11 апреля: судя по видеокадрам, её верхняя часть просто взяла и рассыпалась в пыль, повредив конвейер подачи топлива. Все три обслуживаемые ею котла пришлось остановить.

СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрело в произошедшем признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), возбудив уголовное дело. Но причины обрушения для сих пор не названы.

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