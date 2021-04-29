Ярославль, , 09:58 — REGNUM В Ярославле Ленинский во время реконструкции продолжит работу. Об этом 28 апреля на пресс-конференции рассказали представители компании «ГИНЗА ПРОЕКТ» из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эскиз реконструкции рынка в Ярославле

В 2020 году Ленинский рынок был куплен на аукционе московским ООО «Дордой» (владельцами которого являются бизнесмены из Киргизии) за 145 млн рублей. И вот теперь наконец-то стало известно, что станет с рынком.

«Первая линия фасада в 1975 году, по задумке архитекторов, была открыта, и торговый зал был виден. Сейчас этот рынок не очень уютный. Люди заходят в рынок, сразу же машины пытаются разгрузить, много товаров привозится. Для того, чтобы покупатель получил свой товар, продавцам приходится изворачиваться, таким образом, эффективность, конечно, падает. И абсолютно никак не регулируемая парковка. Ситуация не в пользу удачных и комфортных покупок. Это вчерашний день, от которого мы хотим уйти и предложить новые решения, которые очевидны», — рассказали представители компании на пресс-конференции.

Около рынка появится платная парковка на 70 мест. По задумке проектировщиков, рынок должен стать не только торговой зоной. Появятся фудкорт, игровая комната для детей, лавка народных промыслов, изменится ярмарка.

«Когда мы говорим новый формат рынка — это не просто новые чистые полы и новое оборудование, это новая философия. У нас открываются фасады, у нас появляется комфортная зона посадки на балконе (террасе) второго этажа. У нас появляется прозрачная логистика, контуры обслуживания. Не секрет, что рынок — это живой организм. Безусловно, для нас покупатель важен. Но нам также важен и тот продавец, который работает сейчас, тот оператор, который, возможно, зайдет в будущем», — пояснили проектировщики.

Несмотря на новый формат рынка, проектировщики отметили, что не хотят расставаться с теми, кто торгует сейчас. Рынок должен сохранить местный колорит.

«В Ярославской области много локальных специалитетов — есть и баранина, и сыры, и огромное количество пресноводной рыбы. Поэтому, это площадка для местных локальных продуктов, это территория для молодых предпринимателей. Будет экспериментальная площадка, которая позволит людям попробовать свои силы в общепите в работе с реальными покупателями. Ну и понятно, что это атмосферное пространство, в котором можно будет почувствовать тот самый дух Ярославля, который здесь есть», — сказали проектировщики.

Предварительно, реконструкция должна завершиться летом 2022 года. Пока основное здание будет закрыто, продавцов переселят в новые быстровозводимые конструкции, чтобы торговля не прекращалась.

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