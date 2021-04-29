Бокситогорск, Ленинградская область, , 10:05 — REGNUM Задержан предполагаемый виновник автокатастрофы на федеральной трассе «Кола» в Бокситогорском районе Ленобласти, в результате которой погибли четыре человека. Под подозрение попал водитель автобуса ПАЗ, который не уступил дорогу легковому автомобилю. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшими в Ленобласти Пресс-служба Упрдор СЗФО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром 28 апреля на 419 км автодороги А-114 («Вологда-Тихвин-"Кола») трассы «Кола». Около деревни Дыми 60-летний водитель ПАЗ-4234−05 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество легковому автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением 22-летнего мужчины. В результате чего иномарка столкнулась с автобусом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров — двое 21-летних мужчин и 32-летняя женщина — от полученных травм погибли на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.

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