Берлин, , 09:57 — REGNUM Четыре тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одной из больниц Потсдама (Германия). Об этом 29 апреля сообщает Potsdamer Neueste Nachrichten.

«В среду вечером в здании Оберлинхаус в Потсдаме были жестоко убиты четыре человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным полиции, речь идет о четырех пациентах медучреждения, расположенного в районе Бабельсберг.

Кроме того, отмечается, что полицейские уже арестовали 51-летнюю подозреваемую в данном преступлении сотрудницу полиции и ведется расследование данного преступления.

При этом уточняется, что больница, в которой произошло убийство, предназначена для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в убийстве, совершенном в декабре 2015 года.