Наньин, , 09:58 — REGNUM Мужчина, напавший с ножом на воспитанников детского сада в провинции Гуанси на юге Китая, может иметь проблемы с психикой. Об этом сообщает издание Global Times.

«Местная полиция заявила, что этот человек может быть психически болен», — говорится в публикации.

Злоумышленника после атаки задержали, продолжается расследование инцидента. В больнице остаются 16 пострадавших, их состояние постепенно улучшается. Для раненых организован сбор донорской крови.

Министерство образования КНР потребовало усилить безопасность детских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля вооружённый ножом мужчина ворвался в детский сад в городе Бэйлю провинции Гуанси и напал на детей. Пострадали 16 детей и два воспитателя, позднее двое детей скончались.

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