Москва, , 09:52 — REGNUM Минюст РФ требует ликвидировать политические организации «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ» за неучастие в выборах. Об этом РИА Новости заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

«В связи с неучастием политических партий «Интернациональная партия России» и «Партия социальных реформ» в выборах в течение семи лет подряд, на основании соответствующей информации Центризбиркома, Минюст подал в Верховный суд исковые заявления по ликвидации указанных партий», — сказал Шевченко.

Рассмотрение иска министерства в суде намечено на 18 мая.