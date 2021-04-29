Сеул, , 09:53 — REGNUM Официальный дебют нового электрического кроссовера Genesis eGV60 состоится в июне 2021 года. Об этом сообщается на сайте The Korean Car Blog.

Премьера новинки пройдёт приблизительно через два месяца после старта продаж новых Hyundai Ioniq 5 и KIA EV6, которые собраны на той же платформе E-GMP, что и eGV60.

Размеры нового электрокроссовера будут меньше, чем у GV70. Внешне автомобиль будет выделяться четырьмя передними фарами и покатой линией крыши.

Модульная платформа Electric-Global, которая будет использоваться в eGV60, имеет заднеприводную компоновку, но, возможно, кроссовер Genesis будет полноприводным.

Официальной информации о технической составляющей модели пока нет. Ожидается, что электрокар без подзарядки сможет проезжать 482 км. Скорее всего кроссовер будет доступен во множестве конфигураций. Также будет выбор из батарей разных ёмкостей.

Ранее на автовыставке в Шанхае (Китай) компания Genesis провела официальную премьеру своего первого электрического седана G80e. 365-сильный электромотор позволяет автомобилю разгоняться с места до «сотни» за 4,9 секунды. Запас хода электрокара составляет более 500 км пути (по стандарту NEDC).

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