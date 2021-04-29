Астрахань, , 09:55 — REGNUM Около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки 28 апреля ознакомились с боевыми возможностями зенитных ракетных комплексов (ЗРК) дальнего действия С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) ближнего действия «Панцирь-С» на полигоне Ашулук Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России в Астраханской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе розыгрыша тактического эпизода, состоящего из трёх этапов, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации противовоздушной обороны по отражению ракетно-авиационного удара условного противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые расчёты ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» успешно обнаружили и уничтожили все ракеты-мишени, которые имитировали самолёты, оперативно-тактические, тактические баллистические и крылатые ракеты. Также зенитчиками были уничтожены наземные цели.

В городе Астрахани для иностранных военных атташе 27 апреля был проведён брифинг, на котором о работе центра рассказал его начальник генерал-майор Алексей Ротько. О специфике и перспективах подготовки иностранных военнослужащих дипломатов проинформировал представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны (ПВО) полковник Алексей Литвинов.

Для иностранных гостей также было организовано знакомство с достопримечательностями Астраханского кремля и другими культурно-историческими объектами Астрахани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерий Решетников заявил о поступлении новых заявок от иностранных государств на поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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