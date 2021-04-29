Сухум, , 09:52 — REGNUM Абхазские сельхозпроизводители увеличат экспорт клубники в Россию в 2021 году. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты (ТПП) Абхазии.

По предварительным расчетам, крупные поставщики планируют отправить в Россию 1200 тонн клубники, а на личных подсобных участках планируется собрать 885 тонн ягод.

«Данные объемы свидетельствуют о том, что экспорт клубники в РФ будет увеличен. Уже состоялись первые отгрузки клубники в Россию — 14 тонн», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на российско-абхазской границе в 2020 году для ускорения процедуры контроля ввоза ягод и фруктов ввели упрощенное таможенное декларирование, чтобы скоропортящийся товар быстрее проходил через границу.