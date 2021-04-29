Москва, , 09:50 — REGNUM Законопроект, расширяющий право физлиц на банкротство внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Савастьяновой и Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Правом на подачу заявления о признании банкротом во внесудебном порядке без условия окончания исполнительного производства в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю предлагается наделить граждан, чей ежемесячный доход не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства для соответствующей социально-демографической группы населения при условии отсутствия имущества у этого гражданина, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

С 1 июля 2015 года в России заработал институт банкротства граждан, согласно которому каждый гражданин в случае своей неплатежеспособности вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Однако, как показала правоприменительная практика, судебное банкротство гражданина, на сегодня является дорогостоящей процедурой (в среднем стоимость составляет от 50 тыс. рублей — включает в себя расходы на оплату услуг финансового управляющего в размере 25 тыс. рублей, расходы на публикацию, почтовые расходы, расходы на оплату юридических услуг и так далее), которая не доступна многим гражданам, отмечают авторы.

Воспользоваться же процедурой внесудебного банкротства граждане могут в случае если: сумма долга составляет от 50 тыс. — 500 тс. рублей, а также если ранее судебные приставы не нашли имущество (в том числе доходы) должника и, вследствие этого, вернули исполнительный лист взыскателю (кредитору). С момента вступления в силу закона подано всего лишь 56 заявлений о признании граждан банкротами в рамках внесудебной процедуры банкротства, привели данные парламентарии.

Они предлагают сделать банкротство более доступным. Процедурой смогут воспользоваться малоимущие и пенсионеры.

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