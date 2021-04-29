Москва, , 09:50 — REGNUM Эксперты предупредили жителей России о росте кибермошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Group-IB, всплеск зафиксирован после объявления с 4 по 7 мая нерабочими днями.

Так, в апреле специалисты выявили 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, тогда как в марте не было ни одного случая.

«Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или представляют собой полностью самостоятельные страницы для подбора перелетов», — сообщили в компании.

Отмечается, что, когда посетитель фейкового сайта вводит данные карты для оплаты авиабилетов, деньги направляются на счет злоумышленника. При этом пользователи мобильных устройств больше подвержены риску, уточнили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 1,5 тыс. сайтов фейковых банков выявлено в России за первый квартал текущего года. Это на 20% больше, чем в первом квартале 2020 года. За весь прошлый год таких сайтов выявили около 6,5 тыс.

В апреле в Сбербанке заявили об участившихся случаях мошенничества посредством взлома учётных записей в онлайн-банках с помощью ссылок на фальшивые интернет-страницы кредитных организаций.

Читайте также: Эксперты рассказали о новой схеме мошенников для взлома онлайн-банка