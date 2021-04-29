Москва, 29 апреля 2021, 09:50 — REGNUM Эксперты предупредили жителей России о росте кибермошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Group-IB, всплеск зафиксирован после объявления с 4 по 7 мая нерабочими днями.
Так, в апреле специалисты выявили 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, тогда как в марте не было ни одного случая.
Отмечается, что, когда посетитель фейкового сайта вводит данные карты для оплаты авиабилетов, деньги направляются на счет злоумышленника. При этом пользователи мобильных устройств больше подвержены риску, уточнили в компании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 1,5 тыс. сайтов фейковых банков выявлено в России за первый квартал текущего года. Это на 20% больше, чем в первом квартале 2020 года. За весь прошлый год таких сайтов выявили около 6,5 тыс.
В апреле в Сбербанке заявили об участившихся случаях мошенничества посредством взлома учётных записей в онлайн-банках с помощью ссылок на фальшивые интернет-страницы кредитных организаций.
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