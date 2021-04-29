Красноярск, , 09:50 — REGNUM Стоимость строительства первой очереди красноярского метро составит 114 млрд рублей. Об этом сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Лапшин отметил, что Красноярский край рассчитывает на федеральное финансирование в «полном объёме», передаёт ТАСС.

Ранее губернатор региона Александр Усс сообщил, что строительство подземки в Красноярске может возобновиться в конце 2021 года.

Предполагается, что первая очередь метро будет состоять из шести станций, всего запланировано строительство девяти станций.

Напомним, строительство метро в Красноярске началось в 1995 году. Работы неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. В 2013 году строительство окончательно законсервировали. В 2019 году регион получил из федерального бюджета 1 млрд рублей на корректировку проектной документации подземки по федеральному проекту «Чистый воздух» (национальный проект «Экология»).

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