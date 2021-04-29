Джакарта, , 09:49 — REGNUM Погибшие на подводной лодке Nanggala-402 официально получили повышение по службе, сообщает CNN Indonesia.

Повышение по службе и награждение «Звездой за заслуги перед военно-морским флотом» состоялось на военной церемонии под руководством министра обороны Индонезия Прабово Субианто в Сурабая 29 апреля.

Прабово Субианто заявил, что жертвы 53 солдат ВМС Индонезии, погибших при исполнении служебных обязанностей, не будут напрасными.

Планируется, что 30 апреля военные и начальник штаба ВМС Индонезии Юдо Маргоно развеют цветы в водах Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная армия Индонезии в настоящее время располагает только четырьмя подводными лодками, которые могут использоваться для охраны территориальных вод страны.

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