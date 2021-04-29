Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Злоумышленник, выстреливший в человека из травматического оружия у торгового центра «Норд» в Санкт-Петербурге, стал фигурантом уголовного дела. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 28 апреля у здания торгового центра «Норд» на проспекте Просвещения в Выборгском районе Петербурга между двумя мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Пострадал 33-летний мужчина, который со сквозным огнестрельным ранением левой кисти в удовлетворительном состоянии госпитализирован.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день около 17:30 в квартире одного из домов по улице Хошимина по подозрению в совершении этого преступления был задержан 43-летний гражданин. У мужчины был изъят принадлежащий ему травматический пистолет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в Главке МВД.

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