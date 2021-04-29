Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM В Екатеринбурге детские сады продолжат работу в период с 4 по 7 мая 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском департаменте образования.

В городе опросили родителей воспитанников. Выяснилось, что потребность в работе детских садов в данные дни имеется.

В связи с этим каждый руководитель детского сада организует нужное количество работников в зависимости от потребности учреждения. «На эти дни, с 4 по 7 мая, родителям необходимо будет поставить своего ребенка на питание до 12:00 30 апреля», — добавили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее все школы города решили увести на праздники с 1 по 10 мая 2021 года.

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