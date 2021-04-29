Элиста, , 09:46 — REGNUM Ещё один житель Республики Калмыкия не смог победить COVID-19, сообщает региональный оперштаб 29 апреля.

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 345 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время в госпиталях на лечении находятся 145 пациентов с COVID-19, состояние девятерых из них врачи оценивают как тяжёлое.

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