Хабаровск, , 10:00 — REGNUM В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приступили к масштабным дорожным работам. Из бюджетов выделено 2,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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За год в Хабаровске в нормативное состояние приведут 82 участка улично-дорожной сети общей протяженностью 56 км.

Работы уже начались на девяти объектах в Хабаровской и Комсомольской агломерациях, на дорогах регионального и межмуниципального значения.

В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 33 улицы протяженностью почти 30 км. На это будет направлено 500 млн рублей.

Две подрядные организации приступили к первому этапу ремонта автодороги Советская Гавань — Ванино. Также подготовлена к ремонту подъездная дорога к посёлку имени Горького. Всего в 2021 году в нормативное состояние приведут 31 км региональных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на ремонт и реконструкцию дорог, расположенных в Оренбургской области, выделяют из разных источников более 21 млрд рублей.